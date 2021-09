Roma, esplosione in appartamento: c’è una vittima

E’ morto il 67enne proprietario dell’appartamento in via Atteone a Torre Angela, ricoverato con ustioni sul 70 per cento del corpo all’ospedale Sant’Eugenio di Roma.

I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio della sua abitazione al terzo ultimo piano della sua palazzina, lo portarono fuori dalle macerie insieme agli inquilini dell’appartamento accanto, rimasti contusi nel contraccolpo della deflagrazione dopo la fuga di gas.