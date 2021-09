‘No a terza dose vaccino Pfizer in Usa’, il voto del panel Fda

No alla terza dose di vaccino Pfizer per i cittadini americani di età superiore ai 16 anni. Il panel di consulenti della Food and Drug Administration boccia il piano con un voto schiacciante.

La decisione è arrivata dopo il lungo dibattito tra membri della Fda ed esperti esterni, che avrebbero stigmatizzato la carenza di dati forniti dall’azienda sulla sicurezza della terza dose. La decisione è un duro colpo per l’amministrazione del presidente Joe Biden, che mira ad aumentare la protezione tra la popolazione mentre continua a diffondersi la variante Delta.