Il podcast del Liceo Manin: primi episodi con studenti e professori in collaborazione con CR1

C’è un nuovo modo di fare scuola al Liceo Daniele Manin. Questa volta il cambiamento non passa attraverso i canali tradizionali della carta stampata o le circolari sul registro elettronico, ma scorre nelle cuffiette, si accende sugli smartphone e, soprattutto, prende vita grazie alle voci degli studenti.

Il podcast del Liceo Manin si sta affermando come una delle realtà creative più interessanti dell’istituto: un vero e proprio laboratorio di comunicazione dove la solida tradizione umanistica incontra la modernità del digital audio e video.

Il progetto, nato dall’entusiasmo di un gruppo di studenti di terza e supportato dalle docenti Chiara Ghezzi e Barbara Zagni, funziona come una vera e propria redazione giornalistica.

“Il mondo classico e quello moderno non sono mondi separati, ma comunicano costantemente”. Questo era l’obiettivo originario quando il team, in collaborazione con il giornalista Giovanni Rossi, ha visitato nei mesi scorsi la sede di CR1. Da questa consapevolezza sono nati i primi due filoni del podcast:

“Casa Manin “: una serie dedicata a riscoprire i luoghi più significativi dello storico Liceo.

“: una serie dedicata a riscoprire i luoghi più significativi dello storico Liceo. “Oggi interrogo”: un format ironico e originale in cui i ruoli si invertono e sono gli studenti a mettere alla prova i propri professori.

Il viaggio in questo mondo è appena iniziato. Potete ascoltare e vedere le prime puntate direttamente sul canale YouTube della scuola cliccando qui.

© Riproduzione riservata