Vigili del Fuoco impegnati nella tarda serata di giovedì, quando un’ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio. Un vero e proprio acquazzone, che dopo i due mesi di siccità ha provocato diversi problemi, tra allagamenti, alberi caduti e difficoltà viabilistiche. Il lavoro dei pompieri è quindi proseguito per buona parte della notte. Tra le zone in cui sono dovuti intervenire, soprattutto Crema e il Cremasco, dove si sono verificati numerosi problemi, tra cui l’allagamento del sottopasso di via Brescia e degli impianti finiti sott’acqua a Vaiano Cremasco. A Pandino, oltre agli allagamenti, si è anche verificato un crollo strutturale.

A Cremona i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per rimuovere un albero caduto in via Soldi, ma anche a Sesto ed Uniti e a Gadesco Pieve Delmona.

