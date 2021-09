Pelé di nuovo ricoverato, è in terapia intensiva

Pelé di nuovo ricoverato in terapia intensiva. L’emittente Espn riferisce che O Rei, 80 anni, ha accusato problemi di reflusso. Il ricovero presso l’ospedale Albert Einstein di San Paolo è stato disposto in misura precauzionale e le condizioni dell’ex calciatore sarebbero buone. Non è programmata la diffusione di un bollettino medico nell’immediato. Pelé è reduce dall’operazione subita la scorsa settimana per la rimozione di un cancro al colon.