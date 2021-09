Dopo mesi di chiusura è stata riaperta al traffico via del Macello, grazie al completamento dei lavori da pate di Padania Acque. L’intervento riguardava i tratti di rete fognaria e acquedottistica compresi tra il civico 3 di via del Macello sino all’intersezione con via dell’Annona. L’intervento è consistito nella posa di due condotte fognarie, la prima per acque bianche mentre la seconda per quelle nere, nel rifacimento delle caditoie e nella contestuale posa di un nuovo tratto di rete dell’acquedotto.

