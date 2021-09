Giornata di convegni quella di oggi, sabato 18 settembre, all’hotel Continental di Cremona organizzata da Consorzio Sanità e Cooperativa Medici di Medicina Generale. Al centro del dibattito la riorganizzazione dell’assistenza territoriale. Il piano Agenas del Governo prevede, in sostanza, l’istituzione di 3 presidi per potenziare il territorio: case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. In quest’occasione ne sono stati illustrati aspetti e criticità.

Servizio di Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata