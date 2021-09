“Fonte del Parco”: questo il nome scelto dall’amministrazione comunale di Bonemerse per la casa dell’acqua collocata in via Guglielmo Marconi.

L’impianto, in funzione h24, eroga acqua di rete naturale e frizzante refrigerata ed è dotato di un moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezione a raggi UV che ne migliora le caratteristiche organolettiche, rendendola ancora più gradevole al gusto e buona da bere.

Alla cerimonia inaugurale, che si è svolta nel rispetto delle misure anti Covid, il sindaco Luca Ferrarini, dopo aver ringraziato Padania Acque per la collaborazione che ha portato alla celere realizzazione di un ulteriore servizio pubblico già particolarmente apprezzato dalla collettività, ha precisato che la fonte è stata collocata in un punto strategico, dove sorgerà un parco a disposizione dei cittadini.

«Le case dell’acqua rappresentano ormai un punto di incontro e di aggregazione tra i cittadini dove poter fruire dell’acqua, elemento essenziale per tutti noi – ha affermato il Presidente Cristian Chizzoli. – Assaggiandola avrete la prova della bontà dell’acqua di “Fonte del Parco”, la stessa che, grazie al lavoro prezioso dei tecnici, Padania Acque porta ogni giorno a casa vostra. Ai cittadini spetta però un compito importante: salvaguardare la risorsa idrica e farsi testimoni della nostra acqua di rete, bevendola sempre».

«Un’acqua dai grandi benefici anche in termini di salvaguardia ambientale in quanto consente di diminuire l’utilizzo di bottiglie di plastica, in un’ottica green che sempre più vuole ognuno di noi protagonista – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Lanfranchi. – Sostenibilità non solo ambientale ma anche sociale ed economica in grado di rigenerare il territorio e gli investimenti che l’azienda dell’idrico cremonese mette in campo, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU».

Dopo la benedizione da parte del parroco don Mario bardelli e il taglio del nastro, i presenti e la mascotte Glu Glu hanno brindato con l’acqua che sgorga da “Fonte del Parco”.

