Il Comitato di Cremona della Croce Rossa Italiana sta organizzando un nuovo corso d’accesso per nuovi volontari. “Il fabbisogno di nuovi volontari si è fatto sempre più presente negli anni e, in particolare, durante il periodo pandemico”, ha spiegato Chiara Barbieri, rappresentante della Gioventù Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona. “Abbiamo infatti voluto essere sempre più vicini alla nostra cittadinanza attivando servizi straordinari in ambito sociale per rispondere ai nuovi bisogni emersi. Ancora di più abbiamo inteso rafforzare i nostri sforzi anche in ambito nazionale mettendo i nostri volontari a disposizione sia sulle navi sbarco sia per l’emergenza profughi afghana. L’esigenza di nuovi volontari e ulteriori competenze si fa sentire per continuare a portare avanti i nostri sforzi e per migliorarli sempre di più, sempre cercando di far parte di un’Italia che aiuta”.

La serata di presentazione del corso si terrà lunedì 20 settembre 2021 alle ore 20.30 presso la sede di via Persico, 40/A a Cremona.

Seguiranno lezioni sia teoriche che pratiche (2 sere alla settimana il lunedì e il giovedì) a partire dal 30 settembre 2021. Gli argomenti sono molteplici: nozioni di primo soccorso, storia della Croce Rossa, aree di intervento.

Per iscriversi al corso occorre registrarsi sul portale online GAIA https://gaia.cri.it. In alternativa è possibile iscriversi presso la sede durante la serata di presentazione.

Tutti coloro che intendono seguire il corso (anche chi si fosse già pre-iscritto su GAIA) sono invitati a partecipare alla serata di presentazione del 20 settembre al fine di completare la procedura di iscrizione. In alternativa è possibile completare la procedura di iscrizione presso la nostra sede in una delle seguenti date:

mercoledì 22 settembre dalle ore 18 alle ore 21,

venerdì 24 settembre dalle ore 18 alle ore 21,

lunedì 27 settembre dalle ore 18 alle ore 21.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito https://www.cricremona.it/i-volontari-2/volontari.html oppure attraverso i canali social (Facebook www.facebook.com/CRICremona e Instagram crocerossa.cremona) o telefonare alla centrale operativa al numero 0372 451444.

