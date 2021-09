Oggi, sabato 18 settembre, primo dei due giorni di open day per i residenti nel comune di Castelverde non ancora vaccinati che avevano la possibilità di recarsi senza prenotazione nel nuovo centro vaccinale allestito negli ambienti dell’azienda Sapiens. Sei le persone che, alle 18.00, si erano recate nell’hub vaccinale. “Sono molto contenta di questa partecipazione – ha spiegato il sindaco Graziella Locci – perché erano persone che avevano avuto delle perplessità e le hanno superate. Mi auguro che anche nella giornata di domani vi siano cittadini non ancora vaccinati che vengano”.

Servizio di Simone Bacchetta

