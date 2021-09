Sono 5 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia, sono 150 i positivi in più rispetto a ieri. 15.301 i tamponi effettuati, con un tasso di positività che si attesta allo 0,9%. Nelle ultime 24 ore è stato registrato anche un nuovo decesso, mente salgono i ricoveri (+7, totale 435) e quelli in terapia intensiva (+4, totale 63). Per quanto riguarda le altre province, infine, nessun nuovo positivo accertato a Lodi e Varese.

