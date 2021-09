La Cremonese cade allo Zini perdendo 3-0 contro il Perugia. Gli umbri chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Lisi e Zanandrea, espulso nel finale della prima frazione per doppia ammonizione. Nella ripresa i grigiorossi danno fondo a tutte le proprie risorse offensive, ma non riescono a pungere e subiscono da Kouan in contropiede la rete del definitivo 3-0.

Su CremonaSport il servizio completo

QUI l’articolo sul match

© Riproduzione riservata