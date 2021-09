Processo trattativa, Mori: “Esprimo solo la mia soddisfazione, null’altro”

“Esprimo solo la mia soddisfazione, non voglio aggiungere altro”. Raggiunto dall’AdnKronos, l’ex generale del Ros Mario Mori, assolto nel processo d’appello sulla presunta trattativa Stato-Mafia, non nasconde la sua emozione ed esprime la sua soddisfazione per il verdetto.



“Siamo felici perché finalmente la verità viene a galla”. Così a caldo il legale del generale del Ros, Basilio Milio, dopo la sentenza di assoluzione in appello. La trattativa? “E’ una bufala, un’invenzione, un falso storico”, dice ancora Milio.