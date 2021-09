“La Fattoria – Sole e Terra” organizza per domani 25 settembre dalle 10 alle 18 negli spazi di via Poderetto, al Bosco ex Parmigiano, una giornata all’insegna della natura e del benessere in collaborazione con l’associazione Giorgia, Anffas Cremona, ventaglio Blu, e con il contributo di Fondazione Comunitaria.

Si inizia al mattino dalle 11 con un laboratorio del legno rivolto ai più piccoli (prenotazione obbligatoria a info@paolomorbianffas.it), quindi alle 15,30 alle 17 lezioni di yoga per bambini per concludere alle 18 con il saluto al tramonto.

L’iniziativa è portata avanti dai genitori di Francesco, Franca e Eugenio: Francesco ha sempre avuto la passione per il lavoro dei campi e la cura ed il governo degli animali e nel 2003, spiegano, “riusciamo ad acquistare il piccolo fazzoletto di terra con la casetta ed il fienile in località Cà Forti del Bosco Cremona, ribattezzata da Francesco Fattoria Sole e Terra.

“Da allora, quotidianamente e a piccoli passi, stiamo costruendo e realizzando il suo sogno. Questa realtà, ogni giorno di più, sta diventando un luogo di accoglienza e incontro, dove le persone, con le proprie imperfezioni e debolezze, ma legate dal forte affetto e dalla calda amicizia, permettono la quotidiana condivisione delle gioie e dei dolori.

Durante quest’ultimo periodo si è rafforzata una collaborazione con le Associazioni Eurovida, Giorgia, Anfass – VentaglioBlu, basata sull’affetto, l’amicizia, la condivisione, il rispetto della dignità di ogni persona, la tolleranza, la solidarietà e l’inclusione, condizioni fondamentali per questo progetto di vita.

La fattoria è aperta a tutte le persone che, condividendone i valori e i principi ispiratori, vorranno condividere il nostro cammino. Vogliamo concludere con una frase di Gianni Rodari de’ La viola al Polo Nord, che pure essendo un “piccolo strano essere con una zampa sola” con il suo intenso profumo ha trasformato un deserto ghiacciato in un “prato di velluto verde”.

© Riproduzione riservata