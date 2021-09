E’ iniziato ieri sera, venerdì 24 settembre, riscuotendo subito un grande successo e durerà fino a domani a mezzanotte in Piazza Roma Eatinero. La manifestazione, con la sua carovana di food truck, è giunta quest’anno alla settima edizione, e subito ha fatto registrare grandi numeri, con le sue specialità regionali, etniche e gourmet in modalità street food.

Quella in corso è un’edizione speciale, perché Eatinero ospiterà per il terzo anno consecutivo le finali italiane degli European Street Food Awards, il più importante concorso di street food al mondo, che premia il miglior food truck italiano. Il lungo week end di Eatinero ha preso il via ieri alle 18 e durerà fino a domani alle 24: un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori e dei meravigliosi furgoncini dal design unico.

Eatinero, Festival del cibo di strada itinerante, è sinonimo di street food di qualità preparato al momento: hamburger e panini gourmet, carne cotta al barbecue, frittini di pesce, cibo etnico, cucina regionale e tanta passione. E, immancabile, il partner dell’evento Birra di Classe, con una selezione quasi infinita di birra artigianale italiana spillata da mezzi d’epoca rivisitati. Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale, per aggiungere atmosfera di festa durante le serate dell’evento.

Mauro Maffezzoni

