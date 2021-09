Elezioni comunali, Meloni: “Non mi interessa superare la Lega”

Superare la Lega alle prossime elezioni amministrative “non mi interessa. Fratelli d’Italia voleva superare i Cinque Stelle e c’è riuscita, voleva superare il Pd e c’è riuscita e mi sta bene così”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è espressa così a margine di un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo.

“Non parlo mai di numeri”, ha detto a chi le chiedeva dell’obiettivo del partito per Milano. “Facciamo il nostro lavoro per fare il massimo. Puntiamo alla vittoria, sia chiaro. Non credo affatto che il risultato delle elezioni a Milano, così come nelle altre città sia scritto, combatteremo fino alla fine”. A Milano “i tanti cittadini che sto incontrando non sono così soddisfatti dell’amministratore Sala, così come leggo sui quotidiani”, ha aggiunto.

I partiti del centrodestra stanno organizzando iniziative congiunte a Milano e Roma prima della fine della campagna elettorale per le amministrative. “Faremo un’iniziativa insieme”, ha detto Meloni. “Questa è stata una campagna elettorale brevissima. La data delle elezioni sarebbe dovuta essere una settimana più tardi, perché come al solito la sinistra se le apparecchia”, ha continuato.

“In una campagna breve non sempre le agende si incastrano e, anzi, siccome abbiamo tantissimo lavorare da fare, più ci dividiamo e più cose riusciamo a fare. Sia a Roma che a Milano faremo un’iniziativa comune prima della fine della campagna elettorale. Stiamo organizzando in queste ore”, ha concluso.