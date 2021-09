Genoa-Verona 3-3, Destro e il gol con la bottiglia in mano

Mattia Destro in gol con una bottiglietta in mano nel pirotecnico 3-3 tra Genoa e Verona nell’anticipo serale della sesta giornata della Serie A. A Marassi, il Verona sblocca il risultato all’8′ con il colpo di testa di Simeone e raddoppia al 49′ con il rigore di Barak. Il Genoa torna in partita al 77′ con il rigore di Criscito, poi Destro sale in cattedra.

All’80’ firma il 2-2 con un perfetto colpo di testa, all’85’ segna il 3-2 con un capolavoro. Sterzata e dribbling di destro, morbido tocco di sinistro e palla in rete. Tutto, come si vede dalle immagini, con una bottiglietta d’acqua nella mano sinistra. Il Verona, in pieno recupero, acciuffa il pari con l’incornata di Kalinic: 3-3. Le due squadre sono appaiate a 5 punti.