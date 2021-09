Il Comune mette mano a uno dei tre parchi di Borgo Loreto, piazza Prato Verde, all’ingresso del borgo verso via Rosario, di fronte alla chiesa. Un intervento da 150 mila euro che trasformerà il playground in cemento ormai sconnesso in un’area gioco coperta per attività quali il basket, il baskin, il calcetto. Il progetto è stato presentato dal Comune alla Regione per partecipare al bando Sport Outdoor 2021 che prevede contributi a fondo perduto in conto capitale per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e la creazione di playground.

Il progetto definitivo è finalizzato a riqualificare il campetto polivalente di Piazza Prato Verde attualmente inutilizzato e privo di attrezzature. L’intervento consiste nella posa di una struttura in acciaio con pannelli di polietilene e con le attrezzature necessarie per gli sport. Inoltre verrà rifatta la pavimentazione, non più in cemento ma in materiale antitrauma.

La Regione Lombardia, se il progettò verrà riconosciuto, coprirà l’80% dell’importo complessivo del progetto e pertanto ci sarà una quota di cofinanziamento a carico dell’amministrazione comunale pari ad Euro 30.000,00.

Piazza Prato Verde era stata concepita in modo da ospitare attività differenti: gioco, sport, aggregazione per il quartiere. A sud-est si trovano due aree di sosta di forma triangolare in calcestre, oggi molto ammalorato, comunicanti tra di loro e attrezzate con panchine; in un’altra porzione più grande sono collocati i giochi per bambini. La zona del campo da gioco, era stata intesa come una sorta di “punto giovani” per attività sportive.

Inoltre per venire incontro ai disabili visivi, l’attraversamento pedonale che conduce dal parco alla chiesa era stato dotato di una pavimentazione costituita da piastrelle con disegno in rilievo per garantire al passante maggiori margini di sicurezza. gbiagi

