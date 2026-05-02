È in programma per questa sera (sabato 2 maggio) il tradizionale pellegrinaggio cittadino al Santuario Lauretano nella chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio a Cremona, come apertura del mese mariano.

L’appuntamento è fissato per le ore 21 in Cattedrale. Da qui si snoderà la processione con i flambeaux che percorrerà piazza del Comune, largo Boccaccino, via Mercatello, corso Mazzini, corso Matteotti, vicolo Lauretano e piazza Sant’Abbondio.

La preghiera mariana sarà guidata dal vescovo monsignor Antonio Napolioni e vedrà la presenza del Capitolo della Cattedrale e, insieme alle proprie comunità, dei sacerdoti della zona pastorale 3. Ad accogliere vescovo e pellegrini nella chiesa di Sant’Abbondio sarà il parroco don Andrea Foglia.

Al termine della celebrazione, tutti i fedeli potranno accedere alla Santa Casa della Madonna Nera e sostarvi in preghiera.

Una tradizione che risale nei secoli: nel 1625 il Consiglio Generale di Cremona decretò che la città fosse posta sotto la protezione della Vergine Lauretana di Sant’Abbondio; si iniziò così la costruzione del santuario riproducendo la Santa Casa custodita a Loreto. Nel 1630 l’effige della Vergine Lauretana fu portata per le vie della città in una grande processione, durante la quale si invocò la sua protezione per la liberazione dalla peste.

Per chi è impossibilitato a partecipare, l’evento sarà trasmesso in diretta televisiva dalle ore 21 su CR1, canale 19.

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