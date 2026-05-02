Cremona International Spring Music Festival, la Messa da Requiem incanta Sant'Agostino

E’ stata la monumentale Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a segnare uno dei momenti più significativi della quinta edizione del Cremona International Spring Music Festival. Venerdì sera la Chiesa di Sant’Agostino di Cremona ha ospitato un’esecuzione di straordinario valore artistico e internazionale che vedrà riuniti il Coro Lirico “Ponchielli-Vertova”, l’Holland Concert Choir e BeMyOrchestra Cremona, sotto la direzione del Maestro Eric Kotterink.

L’appuntamento ha confermato la vocazione internazionale del festival, capace di trasformare Cremona in un luogo di incontro tra culture, esperienze musicali e tradizioni corali provenienti da tutta Europa. La presenza dell’Holland Concert Choir, formazione composta da cantori provenienti da diverse regioni dei Paesi Bassi accomunati dalla passione per il grande repertorio sinfonico-corale, testimonia la dimensione europea della rassegna e la sua capacità di attrarre prestigiose collaborazioni artistiche.

Accanto al coro olandese si esibirà il Coro Lirico “Ponchielli-Vertova”, storica istituzione musicale cremonese che affonda le proprie radici nell’Ottocento e che da decenni rappresenta una delle più autorevoli realtà corali del panorama lombardo. La preparazione del coro è affidata al Maestro Loris Braga, direttore e musicista cremonese già protagonista di numerosi progetti artistici e sinfonico-corali di rilievo nazionale.

A sostenere la compagine corale sarà BeMyOrchestra, ensemble sinfonico formato da musicisti professionisti e docenti provenienti dalle principali istituzioni musicali di Cremona e della regione. Nata all’interno della startup culturale BeMyMusic, l’orchestra si distingue per l’intensa attività di collaborazione con cori internazionali e per i numerosi progetti dedicati alla diffusione della grande musica colta e alla valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

L’esecuzione del Requiem verdiano sarà impreziosita dalla partecipazione di quattro solisti di caratura internazionale: il soprano Gabrielle Mouhlen, il mezzosoprano Eske Tibben, il tenore Paolo Lardizzone e il basso-baritono Frans Fiselier, artisti che vantano una consolidata esperienza nei principali repertori operistici e oratoriali europei.

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