Fisco, in Cdm anche proroga su Irap

Nuovo rinvio dei pagamenti per l’Irap non versata. All’ordine del giorno del Cdm convocato per domani mattina alle 9.30 ci sarà un decreto legge che prevede ”disposizioni” di proroga anche in tema di assegno temporaneo e Irap. Sul tavolo del governo pure la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. Nella nota della presidenza del Consiglio figura un decreto legge con ”disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e Irap”.