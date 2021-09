Roma, Meloni vs Raggi: “Sindaco zoologo, guidi il Bioparco”

Elezioni di Roma alle porte e Giorgia Meloni parte all’attacco del sindaco uscente della Capitale, Virginia Raggi. “Pensate – ha detto la leader di Fratelli d’Italia nel corso di un’iniziativa elettorale a Santa Maria delle Mole, a Marino – che le campagne di stampa che ci fanno quotidiani come il ‘New York Times’, che pubblica le foto dei cinghiali a passeggio per la capitale anziché mostrare le foto di Fontana di Trevi, siano disinteressate? Certo i cinghiali ci stanno, a Roma ci stanno i gabbiani assassini, i topi grandi come labrador. La Raggi anziché fare il sindaco ha fatto lo zoologo, la metteremo a capo del Bioparco”, le parole della presidente FdI dal palco.

Sul fronte covid e vaccini e per aver fatto delle domande sul funzionamento e sulla logica con la quale sono state adottate le norme sul Green Pass “ci hanno appiccicato l’etichetta di No Vax. Io non sono No Vax ma No Tax sì, perché sono contro l’aumento delle tasse”, ha spiegato.