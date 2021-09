Incidente, verso le 16 di oggi pomeriggio in via Castelleone, all’altezza della strada che conduce al Cambonino. Coinvolti due mezzi: un autobus di Km e una Renault Clio che in seguito all’impatto è andata a sbattere contro il guard rail interno. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della stradale. In prossimità della rotatoria il traffico, tra cui anche molti mezzi pesanti, è andato in tilt. Tra i feriti, due donne di 45 e 47 e una ragazzina di 16. Nessuno è in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata