Green pass, Bassetti: “Va tolto se 90% italiani vaccinati”

Via il green pass con il 90% degli italiani vaccinati contro il covid o comunque immuni. Lo dice il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Matteo di Genova, chiede un passo in avanti sulle discoteche, a Tagadà su La7. “Nel momento in cui avremo il 90% di vaccinati o di persone immuni bisogna togliere le restrizioni, compreso il green pass. E bisogna tornare alla vita di prima”, dice Bassetti.

“Se riapriremo tutto, lo faremo grazie ai vaccini e al green pass, che è uno strumento eccezionale di convincimento a vaccinarsi. Agli italiani abbiamo dato una speranza di sopravvivenza grazie al vaccino. Il regalo più grande che lo stato italiano ci ha fatto è la possibilità per tutti di vaccinarsi dove hanno voluto, come hanno voluto, con il vaccino voluto”, afferma ancora. “Più di quello che è stato fatto, è difficile fare. Mi sento orgoglioso di far parte di un simile sistema sanitario nazionale. Quando poi ti scontri con l’ideologia, l’opera di convincimento non può nulla”, dice riferendosi alla fetta di popolazione che non intende vaccinarsi.