Ha un nome e un volto l’uomo che nel pomeriggio di ieri, martedì 28 settembre, ha ucciso l’85enne Italo Grandi, travolgendolo mentre percorreva in bicicletta la Sp83, tra Scandolara Ripa d’Oglio e Corte dei Frati, senza fermarsi a prestargli soccorso. L’uomo è stato identificato e denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Nel tardo pomeriggio di ieri un uomo ha telefonato alla caserma dei Carabinieri di Ostiano dicendo di aver investito una persona. I militari si sono presentati quindi a casa sua e hanno appurato come il pirata della strada fosse lui, un 48enne residente nella provincia di Cremona. Lo hanno quindi accompagnato al pronto soccorso, affinché fosse sottoposto a delle analisi, al fine di accertare se fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. A trovare il corpo di Italo Grandi, a bordo strada, sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che subito si sono fermati con l’intento di soccorrerlo e hanno allertato il 118. Per l’85enne, tuttavia, non c’era ormai più nulla da fare. Difficile per la Polizia Stradale di Casalmaggiore, che è intervenuta sul posto, identificare la vittima, priva di documenti, anche perché l’uomo era solo al mondo e non aveva parenti.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata