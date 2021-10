L’associazione Arcicomics promuove la quarta edizione del Piccolo Festival del Fumetto, che avrà luogo sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 a Cremona, presso la prestigiosa storica sede del Circolo Arcipelago, in Via Speciano 4, con incontri previsti nell’ampio spazio esterno e mostre espositive nei bellissimi saloni interni.

Un appuntamento a cadenza annuale teso a fotografare tendenze, correnti e movimenti emergenti a livello nazionale e internazionale nella realtà del fumetto d’autore, del graphic novel e dell’illustrazione, questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Circolo Arcipelago, Arci Cremona e il patrocinio del Comune di Cremona – Cultura Partecipata 2021, e grazie anche all’amichevole sostegno del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”.

L’edizione di quest’anno è curata come sempre da Arcicomics col suo presidente Paolo Oradini e prevede, sotto la direzione artistica di Massimo Galletti e la consulenza di Carlotta Vacchelli, la partecipazione non solo di fumettisti, artisti e disegnatori, ma anche quella di numerosi critici, giornalisti, studiosi ed esperti variamente attivi nel campo del fumetto in Italia e all’estero. Tra i tanti appuntamenti attesi, il programma prevede incontri e firmacopie con autori, esposizione di tavole originali, performance di disegno, una piccola mostra mercato, presentazioni con editori.

L’evento riproduce con informata precisione il fervente ambiente culturale che caratterizza la scena fumettistica italiana, con attenzione a fenomeni come la crescente adesione alla nona arte da parte di figure femminili, il tema della narrazione del sé e dell’autorappresentazione a fumetti, l’uso del medium fumettistico come strumento di indagine e impegno sociale, le nuove tecniche impiegate nel racconto disegnato (dalle fanzine underground ai webcomics realizzati con tecniche digitali), la vivace fucina creativa delle autoproduzioni.

Il Fumetto è un linguaggio che sta vivendo un’espansione continua che si è conquistato negli anni un crescente favore di critica e di pubblico, trasversale per genere ed età. Il Piccolo Festival del Fumetto è una fiera raccolta, stimolante e ben studiata, in una splendida location e aperta a tutti, fruibile e pienamente godibile da un pubblico composito, eterogeneo, curioso e multiculturale.

L’ingresso è libero e gratuito. Nel rispetto della normativa vigente per accedere alla manifestazione è richiesto Green Pass.

PROGRAMMA

Sabato 2 ottobre

15.00 – APERTURA del festival

16.00 – ELEONORA ANTONIONI: “Trame libere” • Dialoga con l’autrice MASSIMO GALLETTI

17.00 – Tra illustrazione e fumetto: AMBRA GARLASCHELLI & SENZ’H • Dialoga con le autrici CARLOTTA VACCHELLI

17.45 – “Inn”contro con JACOPO STARACE • Conduce MATTEO PIGOLI

18.30: MalEdizioni! Presentazione della collana FINESTRINI • Con LUIGI FILIPPELLI & NADIA BORDONALI • Modera PAOLO ORADINI

20.30 – “Vita” e autoproduzioni di ANNA CERCIGNANO • Conduce FRANCESCA FOLLINI

21.30 – “Pregnancy Comic Journal”: I diari di SARA MENETTI • Dialogano con l’autrice EMANUELA GHINAGLIA & Carlotta Vacchelli • Segue DJ Set di MAMMAIUTO

Domenica 3 ottobre

10.00 – APERTURA della seconda giornata

10.15 – Volevo fare i GIORNALETTI • Incontro con i fumetti di GIACOMO TRAINI • Dialogano con l’autore MARCO COTTARELLI & MASSIMILIANO TALAMAZZI

11.00 – Tra un Piccolo Festival e il fumetto che c’è • TAVOLA ROTONDA con MATTEO GASPARI e PAOLO INTERDONATO • Modera Massimo Galletti

15.00 – “Malibu” di ELIANA ALBERTINI • Dialoga con l’autrice Massimo Galletti

16.00 – SONNO: “Prima di tutto tocca nascere” • Dialoga con l’autrice BORIS BATTAGLIA • Modera Carlotta Vacchelli

17.00 – Presentazione della collana SIGARETTEN di Squadro Stamperia d’arte • Con l’autrice e redattrice BEATRICE BANDIERA • A cura di Matteo Gaspari

18.00 – Incontro con l’autore PIETRO SCARNERA • Conduce Massimo Galletti

19.00 – CHIUSURA del festival • Piccolo Aperitivo Finale

