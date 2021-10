Vaccino covid, 3,1 mln di over 50 ancora senza prima dose: il report

Sono 3.101.079 gli over 50 che non si sono ancora sottoposti alla prima dose di vaccino anti-covid, secondo il report settimanale diffuso dalla struttura commissariale all’emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo. In particolare non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale 236.501 over 80, 494.003 persone nella fascia 70-79, 866.836 nella fascia 60-69 e 1.503.739 nella fascia 50-59.