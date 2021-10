Ha servito e venduto a generazioni di cremonesi. Borse, cinture, portafogli, cappelli, sciarpe, valige e tanti altri accessori. Chiude uno dei negozi storici di Cremona, La Bettina in piazza Roma, ubicata sotto ai portici al lato dei giardini.

Sulle vetrine sono comparsi i cartelli per la svendita totale in vista della chiusura prevista per la fine di ottobre. Un negozio davvero storico, come ha ricordato il figlio, Paolo Orefici. In svendita oltre alla merce rimanente anche i mobili del negozio.

Nicoletta Tosato

