Sei ciclisti in bici a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca)hanno fatto tappa a Cremona nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 settembre. Tra loro, iresidente di FFC Ricerca Matteo Marzotto, l’olimpionica Alessandra Sensini e il campione paralimpico Fabrizio Macchi (interviste nel video servizio di Mauro Maffezzoni).

La tappa cremonese si inserisce all’interno della XI edizione del Bike Tour a sostegno di FFC Ricerca, iniziata il 29 settembre e che si concluderà il 2 ottobre. In cinque giorni, i bikers percorreranno le strade di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, da Padova a Riccione, per sensibilizzare la popolazione sul ruolo cruciale della ricerca come unica risorsa per sconfiggere la fibrosi cistica, malattia per la quale ancora non c’è una cura risolutiva.

