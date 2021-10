Centrodestra, Meloni: “Noi uniti, problemi li hanno gli altri”

“Credo che il centrodestra, per quanto discuta legittimamente come accade in tutte le grandi famiglie che hanno identità composite, sarà compatto anche in Sicilia. Come alla fine è stato compatto ovunque”. Lo ha detto Giorgia Meloni a margine di una manifestazione elettorale di Fdi in Sicilia, a Vittoria, Comune chiamato alle urne la prossima settimana per le amministrative. “Ho fatto tutta la campagna elettorale rispondendo alle domande dei giornalisti che mi chiedevano delle divisioni nel centrodestra, come se non fosse una realtà che noi abbiamo un solo candidato in tutti Comuni e i nostri avversari hanno mediamente 3-4 candidati….Quindi, mi pare che i problemi di divisione ce li hanno altri”, ha spiegato, aggiungendo: “Noi discutiamo come accade ovunque, ma poi troviamo sempre soluzione di compattezza. E non credo che la Sicilia farà eccezione”.