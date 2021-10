Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko-Lautaro e rimonta nerazzurra

L’Inter vince 2-1 in casa del Sassuolo nell’anticipo serale della settima giornata della Serie A. La vittoria consente ai nerazzurri di salire a 17 punti, ad una lunghezza dal Napoli capolista che deve affrontare la Fiorentina. Il Sassuolo rimane a quota 7 dopo il match giocato a viso aperto con i campioni d’Italia e controllato per circa un’ora. I neroverdi vanno in vantaggio al 22′ con il rigore di Berardi, che dal dischetto non fallisce il penalty assegnato per fallo di Skriniar su Boga. L’Inter rischia grosso in chiusura di frazione: Defrel va giù dopo un contatto con Handanovic, uscito dall’area.

Per l’arbitro Pairetto tutto regolare. L’Inter rischia di crollare in avvio di ripresa, Handanovic tiene aperta la gara con due parate miracolose. Dopo aver sfiorato il baratro, l’Inter ribalta il risultato. Al 58′ Perisic pennella un cross da sinistra, il neoentrato Dzeko si tuffa sul pallone e firma l’1-1. Al 78′ Dzeko va giù in area dopo l’intervento di Consigli. Rigore, Lautaro non sbaglia: 1-2.