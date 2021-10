Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 3 ottobre

Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 3 ottobre 2021, con dati, numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Nell’Italia con l’indice Rt stabile, con gli ultimi dati Iss sull’efficacia del vaccino e il via libera alla somministrazione concomitante del vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale., ecco i numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni:

Sono 260 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani che fa sapere anche come “i vaccini attualmente somministrati” siano “5.491.859”. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 260 su 19.888 test di cui 8.836 tamponi molecolari e 11.052 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (3,6% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post.

Sono 88 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 ottobre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 13.057 tamponi, sono così suddivisi: Provincia di Bari: 35; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 6; Provincia di Foggia: 19; Provincia di Lecce: 16; Provincia di Taranto: 1; Residenti fuori regione: -1; Provincia in definizione: 7. Le persone attualmente positive sono 2.596, 141 le persone ricoverate in area non critica, 17quelle in terapia intensiva. Dati complessivi: 269.038 casi totali (da inizio pandemia); 3.717.478 test eseguiti, 259.647 persone guarite, 6.795 le persone decedute.