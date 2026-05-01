4a Scienze Applicate Torriani premiata a Imola per Stem Racing Italy

Grande soddisfazione, grande orgoglio per la 4a Liceo Scienze Applicate Torriani, che torna da Imola con il premio Sponsorship e Management: i nove studenti del team sono riusciti ad avviare una collaborazione con due aziende, Wonder S.p.A. e Officina del Trofeo, che hanno fornito materiali e strumenti utili alla realizzazione del progetto presentato al contest nazionale Stem Racing Italy.

I ragazzi sono alla loro prima partecipazione a questo impegnativo concorso. Un lungo percorso, iniziato in autunno e coronato giovedì 30 aprile a Imola, dopo la qualificazione avvenuta in febbraio. Hanno lavorato tre pomeriggi a settimana da inizio ottobre coadiuvati dal prof, Vito Migliore. “Risultati importanti – racconta Sabrina Busetti, una dei nove studenti del team – si raggiungono con tanto impegno e dedizione”.

Sì è trattato di una formazione scuola-lavoro strutturata su obiettivi concreti e sfidanti: la creazione di un team e la progettazione e realizzazione, tramite stampante 3D, di una monoposto di Formula 1. Gli “ingegneri” della 4A Scienze Applicate del Torriani hanno dovuto considerare parametri quali peso, aerodinamicità e prestazioni in pista. Il team è composto da: Sabrina Busetti (Team leader), Thomas Vasco Rava, Elisa Bergamaschi, Andrea Carotti, Nicolas Tiberio, Riccardo Bonisoli (Car engineer), Enrico Fogliazza (Grafic designer) e Galloni Sofia e Nicole Cerrosi (Public relation).

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