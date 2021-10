Elezioni Roma, caos in sezione per malore presidente

Voto bloccato e caos in un seggio di Roma del Municipio II. Dalle 12.30 circa e per una buona mezz’ora non è stato possibile votare nella sezione 021 del seggio all’interno del liceo Righi, in via Campagna 63. ”Il presidente del seggio si è sentito male – racconta all’Adnkronos uno degli elettori della sezione – ed è stato accompagnato in ospedale da un altro scrutatore. Non essendoci il numero minimo legale di scrutatori ed in attesa di un sostituto presidente, non è stato possibile votare. ‘Passi nel pomeriggio o domani’, ci hanno detto”. Le operazioni di voto sono riprese solo verso l’una con l’arrivo di un sostituto presidente.