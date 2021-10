Tredici comuni al voto in provincia di Cremona: urne aperte fino alle ore 15. Dalle 19 tutti i risultati e le interviste ai nuovi sindaci in un’edizione speciale del telegiornale di Cremona1 e in Punto e a Capo. Durante la giornata aggiornamenti costanti su Cremonaoggi, Cremaoggi e OglioPoNews.

© Riproduzione riservata