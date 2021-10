Elezioni Roma, Calenda: “Letta? Lo sentirò per sapere se sono di destra o sinistra”

Dopo il voto sulle elezioni di Roma, “Letta dice che le nostre strade dovranno convergere? Non lo so, sono confuso. Il Pd fino a ieri ha detto che ero di destra, non ho capito bene… Sentirò Letta, che è un amico, e mi farò spiegare bene quando sono di destra e quando si sinistra”. Così all’Adnkronos il leader di Azione Carlo Calenda, che ha appena lasciato il comitato elettorale di viale Trastevere.