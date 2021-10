Elezioni Torino, proiezioni: in testa Lo Russo

Elezioni Torino 2021. Secondo la proiezione Swg La7 il candidato di centrosinistra Stefano Lo Russo sarebbe al 40,6-44,6%, mentre quello di centrodestra Paolo Damilano al 36-40%.

I comitati elettorali dei principali candidati sindaci di Torino, Paolo Damilano per il centro destra, Stefano Lo Russo per il centro sinistra, e Valentina Sganga per M5S e Verdi per il momento restano in attesa. Al momento, infatti, sono per ora presenti solo alcuni collabori e alcuni giornalisti. I tre aspiranti primi cittadini stanno attendendo i primi risultati del voto amministrativo di ieri e oggi a casa, come lo Russo e Sganga, nell’ufficio dell’omonimo gruppo, invece, Damilano.