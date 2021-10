Terze dosi al via da oggi, lunedì 4 ottobre, per gli over80 al via a Cremona: già un centinaio le somministrazioni. Nei giorni scorsi erano partite anche quelle per le categorie considerate a rischio.



Antonella Laiolo, responsabile dell’Unità Operativa Vaccinazioni dell’Asst di Cremona, spiega: “Automaticamente il portale calcola che venga rispettata la distanza di 180 giorni: tendenzialmente cerchiamo di rispettare la stessa tipologia di vaccino anche se la circolare indica che è possibile farla con uno tra Moderna e Pfizer”.

“La terza dose – aggiunge – è di completamento, per rafforzare e prolungare la durata della protezione immunitaria”.

Servizio di Giovanni Palisto



