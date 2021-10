Paura sulla Paullese, all’altezza di Castelleone, dove un’auto e un camion si sono scontrate frontalmente, nel primo pomeriggio di martedì.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, che si sono occupati di soccorrere i feriti e di mettere in sicurezza i mezzi.

A restare ferito, fortunatamente non in modo grave, è stato il conducente della Bmw, un 48enne residente in paese. L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo. Illeso invece il conduicente del camion.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Castelleone, che oltre a occuparsi dei rilievi hanno dovuto gestire il traffico, in quanto la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di recupero mezzi, con le conseguenti ripercussioni sulla circolazione stradale.

