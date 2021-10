Covid oggi India, contagi in calo: 18.346 in 24 ore

In India sono 18.346 i nuovi contagi da coronavirus confermati nelle ultime 24 ore dal ministero della Sanità, che parla di un tasso di guarigione pari al 97,93%. Si tratta del numero di casi più basso in 209 giorni, come precisa il Times of India. Sono invece 263 le persone che sono morte per complicanze riconducibili al Covid-19, aggiungono le autorità indiane, facendo salire a 449.260 il totale delle vittime.