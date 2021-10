Ischia, prima sindaca a Serrara Fontana: “Ora Merkel torni a trovarci”

Per la prima volta Serrara Fontana ha un sindaco donna. Con il 60,71% delle preferenze, Irene Iacono è stata eletta sindaco del comune più piccolo dell’isola d’Ischia, 3mila abitanti in un territorio che va dalla cima del Monte Epomeo al Borgo Sant’Angelo, tra i luoghi più suggestivi dell’isola verde e meta preferita delle vacanze dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. “Credo che si tratti di un voto rivoluzionario”, dichiara all’Adnkronos Irene Iacono. “Tranne una parentesi di un sindaco donna facente funzioni – spiega – Serrara Fontana è stata sempre amministrata da uomini e non veniva dato molto credito all’idea di un’amministrazione comunale guidata da una donna. E’ stata dura sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista politico, ma alla fine il popolo ha scelto per la parte più giovane, che poteva dare una speranza di cambiamento tangibile”.

Da una donna appena eletta sindaco, un invito alla donna che per anni è stata il politico più influente d’Europa, Angela Merkel, la turista più famosa di Sant’Angelo e di Serrara Fontana: “Già in uno dei miei comizi le ho rivolto un invito a tornare a trovarci quanto prima – racconta Iacono – so che in passato si è sempre rilassata in questo borgo meraviglioso, dove ha trovato i suoi spazi, la sua intimità e soprattutto è stata sempre tutelata e protetta dalle persone del posto. Ora che può davvero godersi il suo meritato riposo dopo il suo lavoro tanto apprezzato, speriamo davvero che le condizioni della pandemia ci permettano di ritrovarla qui già la prossima primavera nel periodo di Pasqua, sarebbe un onore”.