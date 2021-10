WhatsApp oggi funziona dopo down. Problemi risolti per Instagram e Facebook

WhatsApp funziona oggi dopo il down e i problemi che hanno bloccato anche Facebook e Instagram per quasi 7 ore. L’app di messaggistica, bloccata in Italia dalle 17.30 circa, torna utilizzabile poco prima dell’1 di oggi. “I servizi di messaggistica di WhatsApp sono stati pienamente ripristinati. Se per voi ancora non funziona, aspettate solo qualche minuto”, scrive su Twitter il profilo @WABetainfo, una miniera di news e informazioni sull’app.

La fumata bianca arriva dopo quasi 7 ore di #WhatsAppdown, #Facebookdown e #Instagramdown con hashtag in tendenza su Twitter. Il riavvio, attorno a mezzanotte, è stato inizialmente confermato dai messaggi di utenti di alcuni paesi – Germania, Azerbaigian, Pakistan – arriva dopo 5 ore di blackout generale, legato a problemi di rete. Secondo gli esperti di diverse aziende specializzate, il down sarebbe legati a problemi connessi ad un DNS, che traduce il nome dei siti web in un indirizzo Ip.

In Italia, l’allarme è scattato attorno alle 17.30. Il sito downdetector ha segnalato un’impennata di segnalazioni di disservizi e problemi da parte degli utenti. I problemi sono stati riscontrati a livello internazionale, come hanno evidenziato centinaia di migliaia di messaggi postati su Twitter.