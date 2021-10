Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In regione, a fronte di 54.574 tamponi effettuati, sono 449 i nuovi positivi (0,8%). Aumentano di 4 unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre diminuiscono di 7 quelli nei reparti ordinari.

I dati di oggi:

– 54.574, totale complessivo: 15.325.626

– i nuovi casi positivi: 449

– in terapia intensiva: 63 (+4)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 351 (-7)

– i decessi, totale complessivo: 34.069 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 143 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 26;

Brescia: 69;

Como: 20;

Cremona: 29;

Lecco: 7;

Lodi: 7;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 58;

Pavia: 17;

Sondrio: 10;

Varese: 37.

Oggi in Italia si contano 3.235 nuovi casi e 39 decessi. Il tasso di positività è in lieve aumento e torna a salire sopra quota 1%, seppure di poco. E’ all’1,1%, con 301.773 tamponi effettuati. In calo il numero di persone ricoverate, in terapia intensiva (-18) e nei reparti ordinari (-96). Ieri, martedì 5 ottobre, si erano registrati 2.466 nuovi casi e 50 morti.

