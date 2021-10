Pompei, rubato chiusino in marmo da Domus Sirico

Un chiusino in marmo è stato rubato dalla Domus di Sirico nel Parco archeologico di Pompei. La scoperta è stata fatta dal personale della Soprintendenza. Il chiusino in marmo, di forma circolare e del diametro di 20 centimetri, sarebbe stato asportato tra il 30 settembre e il 4 ottobre. La Domus di Sirico, ubicata nella Regio VII, è in un’area è accessibile al pubblico e interessata recentemente da lavori di restauro. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Pompei.

“La Direzione del Parco ha provveduto a denunciare immediatamente il furto alle forze dell’ordine. Sono tuttora in corso verifiche, attraverso l’impianto di videosorveglianza interno per ricostruire l’accaduto, che auspichiamo forniscano elementi per il recupero del reperto”, dice uk direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.

Nella casa del Sirico, regolarmente aperta al pubblico, sono in corso interventi di manutenzione ordinaria a cura dei restauratori del Parco. Nello specifico il rivestimento marmoreo della bocca di cisterna era stato sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza ed erano state messe in opera delle staffe metalliche al fine di garantire un appoggio migliore al chiusino stesso.