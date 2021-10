Incidente mortale, martedì pomeriggio, lungo la statale via Emilia, in territorio di San Martino in Strada, alle porte di Lodi. Vittima un 65enne di Dovera, deceduto dopo essere andato a sbattere con la sua auto contro un albero. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato in eliambulanza al San Matteo di Pavia, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Troppo gravi le sue condizioni.

Sulla dinamica di quanto accaduto stanno svolgendo accertamenti le forze dell’ordine. L’uomo era solo alla guida e non sono stati coinvolti altri mezzi. E’ probabile che il cremasco abbia accusato un malore e abbia perso il controllo della macchina, andandosi a schiantare contro l’albero.

