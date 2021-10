Comunali Roma, ballottaggi: attesa per mossa Conte pro-Gualtieri

Fibrillazioni in casa M5S in vista dei ballottaggi per le elezioni amministrative 2021. Sul tavolo c’è soprattutto la questione Roma, con il leader pentastellato Giuseppe Conte che, pur avendo speso parole d’elogio per il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri, suo ex ministro nel governo Conte II, non ha ancora espresso in modo netto la sua intenzione di voto.

Fonti parlamentari che hanno avuto modo di interloquire con l’ex premier nelle ultime ore ipotizzano che il capo politico possa sciogliere la riserva tra domenica e lunedì. Una mossa auspicata, ovviamente, dai dem. Conte, riferiscono fonti M5S, avrebbe pensato a un percorso fatto di piccoli passi, in modo da arrivare con gradualità all’endorsement per Gualtieri: una strategia pensata soprattutto per scongiurare eventuali reazioni ‘incendiarie’ da parte della sindaca uscente Virginia Raggi.

Ma c’è chi non esclude conseguenze dopo l’incontro di oggi tra Raggi e il candidato del centrodestra Enrico Michetti (al quale seguirà quello di lunedì prossimo con Gualtieri). “Il caffè con Michetti di fatto ha scavalcato Conte. Mi sa che ora a Giuseppe tocca rimettere qualche puntino sulle i…”, aggiungono le stesse fonti.