L’autunno è sempre stato un periodo molto intenso per la Fiera di Cremona, e quest’anno lo è particolarmente, perché segna non solo la ripresa delle attività dopo un 2020 difficile a causa dell’emergenza sanitaria, ma soprattutto evidenzia il ruolo che CremonaFiere sta assumendo per tutta la città. Negli ultimi venti giorni, infatti, gli spazi della Fiera hanno ospitato 3 manifestazioni molto diverse tra loro: Cremonamusica, che si è confermata la più importante manifestazione internazionale per gli strumenti musicali d’alto artigianato, e che ha visto arrivare in città visitatori da tutto il mondo. La Mostra del Giocattolo, storico evento che per la prima volta ha scelto CremonaFiere come “casa”, e Cremünich, che per tre giorni ha trasformato il Padiglione 1 in una piccola Baviera tra birre tedesche e bretzel. A questi si aggiungono gli eventi PETS Festival, che d’ora in avanti si terranno sempre presso CremonaFiere, e un novembre molto intenso con Il BonTà, Futurity, un secondo appuntamento con la Mostra del Giocattolo, e naturalmente le Fiere Zootecniche Internazionali.

“Oltre agli appuntamenti prettamente fieristici – sottolinea Massimo De Bellis, direttore di CremonaFiere – siamo molto attivi anche sul fronte di eventi privati, convegni e iniziative di valorizzazione del territorio insieme alle istituzioni locali (Comune, CCIAA e Provincia, ndr). Inoltre, la collaborazione con le realtà cremonesi ci porterà ad arricchire ancora di più il nostro calendario nel 2022 con eventi importanti come Hortiamo, che si terrà il prossimo marzo, e Cremona&Bricks in aprile”.

Un’attività intensa che “non solo colloca Cremona come uno dei principali poli fieristici italiani, ma che ha una ricaduta estremamente positiva anche sull’economia locale”, come sottolineano dalla Fiera. Basti pensare che secondo uno studio dell’Università Bocconi l’indotto di una manifestazione ad elevato richiamo internazionale è quantificabile in circa dieci volte il fatturato della fiera stessa. E la conferma di questo dato è arrivata anche recentemente durante Cremonamusica, che ha visto un’impennata delle attività di alberghi, ristoranti e negozi cittadini.

“Possiamo sicuramente affermare che la risposta che abbiamo avuto dalle manifestazioni in programma nell’ultimo mese ci dà una nuova carica per affrontare il resto dell’anno – conclude De Bellis –. Ci concentriamo fin da subito sui prossimi eventi, che ospiteranno grandi novità: in particolare le Fiere Zootecniche, che oltre a confermarsi come lo strumento più efficace per fare network con i protagonisti del settore agroalimentare, si presentano con un nuovo format e una nuova asta internazionale che certamente sarà molto stimolante per tutto il settore.”

