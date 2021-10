Gentile direttore,

finalmente è stato attivato il servizio di trasferimento di chiamata nel caso in cui il vigile di quartiere non risultasse in servizio.

Il problema era stato segnalato lunedì 16 agosto durante l’incontro tenuto da Questura e dalla Polizia Locale sul tema: “Sicurezza per ogni età”.

Un sentito ringraziamento personale, e a nome di tutti i cittadini che mi hanno segnalato il problema, all’assessore Manfredini e alla Comandante della Polizia Locale.

Da qualche giorno il cittadino che chiama il vigile del suo quartiere ha sempre un referente che lo aiuterà a risolvere i problemi e le criticità segnalate.

© Riproduzione riservata