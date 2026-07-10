Nella Cremo all’insegna dei giovani che sta nascendo, Bianchetti avrà un ruolo fondamentale

Il rinnovo del suo contratto è stata la prima mossa della Cremonese per ripartire dopo la dolorosa retrocessione rimediata nell’ultimo campionato di Serie A. Stiamo parlando di Matteo Bianchetti, che nella squadra che sta prendendo forma per affrontare la Serie B 2026-2027 ricoprirà un ruolo importantissimo.

Stiamo parlando di una vera e propria bandiera grigiorossa, in un calcio in cui ne esistono sempre meno. La prossima, infatti, sarà l’ottava stagione in grigiorosso consecutiva del difensore centrale, arrivato all’ombra del Torrazzo nel 2019 dal Verona.

Sono ben 233 le presenze in gare ufficiali collezionate da Bianchetti finora, un numero che lo rende uno dei calciatori con più partite all’attivo nella storia del club grigiorosso.

Con i suoi 33 anni e la sua lunga permanenza alla Cremo, il difensore nativo di Como nel prossimo campionato avrà un ruolo fondamentale, non soltanto in campo, ma anche nello spogliatoio. Perché in una Cremonese che si presenterà ai nastri di partenza della prossima Serie B con una rosa ricca di giovani, toccherà a un capitano bandiera come Bianchetti trasmettere a loro i giusti valori e l’attaccamento ai colori grigiorossi, in poche parole far capire a chi è agli inizi della sua carriera cosa significa e quanto è importante vestire la maglia della Cremonese.

Tutta la società, in primis il tecnico Marco Giampaolo, puntano molto in questo senso sul ruolo di Bianchetti per far crescere bene i tanti elementi giovani che faranno parte della squadra.

E per quanto riguarda in particolare la difesa, con l’allenatore che si affiderà a una retroguardia a quattro, le due colonne centrali saranno due giocatori esperti come Bianchetti e Luperto, con due alternative giovani ma affidabili e dall’indiscusso talento come Folino (destro di piede come Bianchetti) e Fellipe Jack (un mancino come Luperto).

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