Centro storico a tutto gioco e sport per il secondo Giovedì d’Estate

Successo per la seconda serata targata Giovedì d’Estate, la rassegna promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona, che ha animato il centro storico con un ricco programma di eventi, spettacoli, attività e l’apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.30.

Il filo conduttore della seconda serata è stato il gioco, declinato nelle sue forme più diverse: dai giochi da tavolo e di ruolo al fumetto, dallo sport alla musica e all’intrattenimento per famiglie.

Cuore della serata è stato Piazza del Comune, dove è andata in scena la finale della Basket 3XCRE Gold League. Nella vicina Piazza Stradivari hanno trovato spazio sport e arti marziali, ma anche Zumba e FitBoxe, karatè e difesa personale. I cittadini hanno potuto ammirare esibizioni e dimostrazioni tecniche per grandi e bambini. Presenti anche Cremona Sub, Atletica Arvedi, Marini Calcio, Run To Me, Scherma Storica e la Federazione Bridge.

In piazzale Coppetti e via Palestro, ribattezzata per l’occasione la Via del Fumetto e dei Giochi, ha trovato spazio la fantasia, con gli stand del Centro Fumetto Andrea Pazienza e della Fumetteria, e con i tavoli da gioco dell’associazione La Buca del Coboldo.

Anche Piazza Roma è stata dedicata al divertimento con l’Accademia Scacchistica Cremonese, Cremona Bricks e le prove gratuite sui pattini organizzate da Red Black Roller.

Spazio anche alla solidarietà: il Rotary Club Soresina con Operazione Musical, Cremona Circuit, ha presentato il WorldSBK Italian Round di settembre, mentre lo Stradivari Triathlon Team ha raccolto le iscrizioni alla Mezza Maratona di Cremona.

Non sono mancate le opportunità culturali: la visita il Museo Verticale del Torrazzo, gli spettacoli della rassegna Il Filo d’Estate, la milonga di tango in via Solferino. Sotto la Loggia dei Militi, il Collettivo 50 mm ha messo in scena la performance artistica Bella Faccia – Schizzi e Photobooth in tempo reale, mentre il Cortile Federico II ha ospirato lo spettacolo di burattini “Fagiolino astrologo” di Mattia Zecchi.

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